Как разобрать слово (взять)по составу
Русский язык
Как разобрать слово (взять)по составу
Ответ(ы):
Гость:
Корень - взя окончание - ть
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