Номер 231 (2,3,5,6) математика 5 класс
Математика
Номер 231 (2,3,5,6) математика 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
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(648+915)-484=915+(684-484)=1115 (259+101)-59=101+(259-59)=301 971-(235-317)=(971-371)+235=835 (5393-1393)+158=(5393-1393)+158=4158
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