Номер 349 пожалуйста помогите
Алгебра
Номер 349 пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4×0.8-2/7×4.9+6.8+2.8=0.6-1.4+6.8+2.8=10.4
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