Разобрать слова по составу слова: увлекаться, удивительный, замечательный, недоразумение, предатель, разъединить, Россия, выразительный, объяснить, раздаваться, разгадать, облегчить, чувствовать, территория, коллективный, челов...
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Разобрать слова по составу слова: увлекаться, удивительный, замечательный, недоразумение, предатель, разъединить, Россия, выразительный, объяснить, раздаваться, разгадать, облегчить, чувствовать, территория, коллективный, человеческий ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОООЧЕНЬ НАДО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то так , вроде бы все правильно
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