Разобрать слова по составу слова: увлекаться, удивительный, замечательный, недоразумение, предатель, разъединить, Россия, выразительный, объяснить, раздаваться, разгадать, облегчить, чувствовать, территория, коллективный, челов...

Русский язык
Разобрать слова по составу слова: увлекаться, удивительный, замечательный, недоразумение, предатель, разъединить, Россия, выразительный, объяснить, раздаваться, разгадать, облегчить, чувствовать, территория, коллективный, человеческий ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОООЧЕНЬ НАДО!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то так , вроде бы все правильно 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Про зоопарка сочинение 3 класс
Ответить
Русский язык
Личные местоимения в косвенных падежах
Ответить
Литература
Конспект по тексту из истории создания сказки спящая царевна
Ответить
Русский язык
Составьте и напишите предложения со следующими словами (формы слов можно менять ):приемник (трехламповый ),преемник (Ивана Грозного );придавать (ви...
Ответить
Математика
Одно из двух целых чисел делится на 3, а другое делится на 9. Делится ли их сумма на: ??)3; б)9
Ответить