Про зоопарка сочинение 3 класс

Гость: Гость:

Это было воскресенье. Я встал . Разбудил родителей, мы все вместе позавтракали, и пошли в зоопарк. Родители купили у входа билеты, мы зашли. Сначала перед нами представилась клетка с ламами, далее клатка с верблюдами. Мы шли и смотрели на этих причудливых созданий, потом мы услышали громкий рёв, я сначаоа очень испкгалась, нг потом понял, что это был лев. Мне очень понравилось ходить по зоопарку