На трёх ветках сидели 24 попугая.Когда с первой ветки на вторую перелетели 4 попуга??,а со второй перелетели на третью 3 попугая,то на всех ветках попугаев стало поровну.Сколько попугаев сидело на каждой ветке первоначально?
Математика
На трёх ветках сидели 24 попугая.Когда с первой ветки на вторую перелетели 4 попуга??,а со второй перелетели на третью 3 попугая,то на всех ветках попугаев стало поровну.Сколько попугаев сидело на каждой ветке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24-4=20 2)3*4=12 3)20+12=32
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