На трёх ветках сидели 24 попугая.Когда с первой ветки на вторую перелетели 4 попуга??,а со второй перелетели на третью 3 попугая,то на всех ветках попугаев стало поровну.Сколько попугаев сидело на каждой ветке первоначально?

Математика

На трёх ветках сидели 24 попугая.Когда с первой ветки на вторую перелетели 4 попуга??,а со второй перелетели на третью 3 попугая,то на всех ветках попугаев стало поровну.Сколько попугаев сидело на каждой ветке первоначально?

Автор: Гость