Пж поиогите задача у саши было 996 рублей он купил 1 набор школьника он стоил 547 ещо он купил 5 карандашей по 10 рублям и он купил цветные карандаши по 45 цветный ручки по 56 сколько у ннго осталось всё надо решить в краткой...

Математика

Пж поиогите задача у саши было 996 рублей он купил 1 набор школьника он стоил 547 ещо он купил 5 карандашей по 10 рублям и он купил цветные карандаши по 45 цветный ручки по 56 сколько у ннго осталось всё надо решить в краткой записи

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