Помогите написать 2-3 предложение управление 126

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Помогите написать 2-3 предложение управление 126
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взят кредит на квартиру. Взят хлеб в булочной Принят на работу. Принят в тайное общество Занят в школе. Я занят, перезвоните мне завтра Начата новая тетрадь. Начата проверка.
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