Экстраординарный пример привидите пожалуйста срочна
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Экстраординарный пример привидите пожалуйста срочна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экстраординарный-чрезвычайный,из ряда вон выходящий. Было сказано что-то очень экстраординарное,ведь челюсть Меньшикова была чуть ли не на животе
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