Интересные факты о Г.В.Свиридове Биографию писать не надо

Гость: Гость:

1. В комнате общежития, где, кроме студента Свиридова, жили еще 20 человек, больше никто не занимался сочинительством. За это его дразнили «гениальным композитором». 2. Свиридов, снискавший известность не только в стране, но и за рубежом, всю жизнь арендовал инструмент у Союза композиторов. 3. Свиридов обожал рыбалку, но не выносил копать червяков – брезговал. После этого занятия часами мыл руки. Однажды его друг оперный певец Александр Ведерников привез в подарок удочку из Италии: «И вот клюнул у него крупный лещ. Совсем было вытянул его на песчаный бережок, а в это время лещ как ударит хвостом! Оборвал леску и ушел. Георгий Васильевич с досады бросил удочку и стал ее топтать. Очень рассердился и на леща, и на себя. А потом почти плакал: Сандро, ну сделай. Может, ты можешь починить удочку?» 4. Квартира Свиридова в Москве прослушивалась. Поскольку он был беспартийным, считался «неблагонадежным». Но хозяин и гости знали о наблюдении и были осторожны – темы политики дома не касались. 5. В 1968 году депутат Верховного Совета СССР Георгий Свиридов организовал первый фестиваль имени самого себя. На фестивале исполнялись его же произведения. 6. Отпевание Георгия Васильевича Свиридова проходило в Москве в храме Христа Спасителя. Во время церемонии заплакал даже патриарх Алексий II.