Отметь слова с непроверяемой гласной в корне? пловец эксплуатация прикоснуться и??теллектуальный корреспондент дискуссия
Русский язык
Отметь слова с непроверяемой гласной в корне? пловец эксплуатация прикоснуться и??теллектуальный корреспондент дискуссия
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Эксплуатация,интеллектуальный,корреспондент,дискуссия
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