Прочитайте и определите основную Мысл текста сжато в 3-5 Предложениях письменно изложите его содержание

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Прочитайте и определите основную Мысл текста сжато в 3-5 Предложениях письменно изложите его содержание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При написании текста нельзя терять знаки препинания. Если мы не будем их использовать текст получится скучным и непонятным. Знаки препинания имеют большой смысл:) ну как-то так))
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