Прочитайте внимательно список слов, впервые введеных М.В. Ломоносовым в русскую р??чь. Определите значение каждого из них. ( выручайте)

Гость: Гость:

«Отличавший», «отонченный», «оредевший воздух» — ищет Ломоносов русское слово для того понятия, которое мы сейчас называем — «разреженный воздух», «окружное течение крови» (циркуляция), «безвоздушное место» (вакуум),«густой свет» (интенсивный), «управительная сила магнита», «зыблющееся движение» (волновое), «коловратное движение» (вращательное), «завостроватая фигура» (конусообразная) и многое другое. В тех же случаях, когда иностранные слова прочно вошли в научный обиход или ввести их представлялось почему-либо необходимым, Ломоносов старался придать им наиболее простую и свойственную русскому языку форму. Также он ввел такие слова как атмосфера, барометр, горизонт, диаметр, метеорология, микроскоп, оптика, периферия, селитра, формула и т. п. (международные термины, прочно вошедшие в русский язык), и кальки: зажигательное стекло, земная ось, крепкая водка, негашеная известь. Он пытался объяснить простому русскому народу, обыкновенные слова на русский лад.