Прочитайте внимательно список слов, впервые введеных М.В. Ломоносовым в русскую р??чь. Определите значение каждого из них. ( выручайте)

Литература
Прочитайте внимательно список слов, впервые введеных М.В. Ломоносовым в русскую р??чь. Определите значение каждого из них. ( выручайте)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Отличавший», «отонченный», «оредевший воздух» — ищет Ломоносов русское слово для того понятия, которое мы сейчас называем —  «разреженный воздух»,  «окружное течение крови» (циркуляция),  «безвоздушное место» (вакуум),«густой свет» (интенсивный),  «управительная сила магнита»,  «зыблющееся движение» (волновое),  «коловратное движение» (вращательное),  «завостроватая фигура» (конусообразная) и многое другое. В тех же случаях, когда иностранные слова прочно вошли в научный обиход или ввести их представлялось почему-либо необходимым, Ломоносов старался придать им наиболее простую и свойственную русскому языку форму. Также он ввел такие слова как  атмосфера, барометр, горизонт, диаметр, метеорология, микроскоп, оптика, периферия, селитра, формула и т. п. (международные термины, прочно вошедшие в русский язык), и кальки:  зажигательное стекло, земная ось, крепкая водка, негашеная известь. Он пытался объяснить простому русскому народу, обыкновенные слова на русский лад.
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