Помогите пожалуйста с русским! Упр 176
Русский язык
Помогите пожалуйста с русским! Упр 176
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атмосфера– воздушная оболочка Земли. Классицизм-художественный стиль и эстетическое направление в европейской литературе и искусства. Процент — сотая часть числа.
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