Берегите себя для учения, для приобретения полезных знаний и навыков. синтаксический разбор предложения
Русский язык
Берегите себя для учения, для приобретения полезных знаний и навыков. синтаксический разбор предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ,но я не знаю точно вроде бы так
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