В молекуле ДНК содержится 29% аденина. Определите, сколько (в%) в этой молекуле содержится других нуклеотидов

Биология

В молекуле ДНК содержится 29% аденина. Определите, сколько (в%) в этой молекуле содержится других нуклеотидов

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