В молекуле ДНК содержится 29% аденина. Определите, сколько (в%) в этой молекуле содержится других нуклеотидов
Биология
В молекуле ДНК содержится 29% аденина. Определите, сколько (в%) в этой молекуле содержится других нуклеотидов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А+Т+Ц+Г= 100% А=Т=29% А+Т=58% Ц+Г= 100% - 58% Ц+Г= 62% Ц=Г=31%. Ответ: А= 29%, Т=29%, Ц= 31%, Г=31%.
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