Спишите вставляя пропущенные буквы раскрывая скобки и расставляя знаки препинан??я заключите союзы в овал обозначть их разряд.Определите синтакситческую роль однородных членов предложения укажите тип сказуемого Один из спящих с...
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Спишите вставляя пропущенные буквы раскрывая скобки и расставляя знаки препинан??я заключите союзы в овал обозначть их разряд.Определите синтакситческую роль однородных членов предложения укажите тип сказуемого Один из спящих стрелков проснулся удивлё(н нн)щ посмотрел на нас обоих пробормотал что(то) про себя и заснул снова. Только что см...ркалось я велел казаку нагреть чайник(по) походному засветил свечу и сел у стола покур..вая из дорожной трубки. Дерсу сам пр..способлял вёсла устраивал из колыкшов уключины налаж...вал сиденья и готовил ш..сты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 н 2 что то 3 смОркалось 4 по 5 покурИвая 6 проспособлял 7 налажИвал 8 шЕсты
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