Найди S прямоугольника если сторона а=3см5мм а сторона b на 2 см больше чем а
Математика
Найди S прямоугольника если сторона а=3см5мм а сторона b на 2 см больше чем а
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B=5cм5мм S=5см5мм×3см5мм=17см5мм
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