Одно из двух целых чисел делится на 3, а другое делится на 9. Делится ли их сумма на: ??)3; б)9
Математика
Одно из двух целых чисел делится на 3, а другое делится на 9. Делится ли их сумма на: ??)3; б)9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри. а) Да, делится, есть признак делимости. Допустим, у тебя числа 3 и 9. Число 3 делится на 3 без остатка, 9 на 9 тоже. Т.к. число делится на 9, а 9=3вовторой степени, то число, которое делится на 9, обязательно делится на 3. б) Не обязательно. Например, 3+9=12 на 9 не делится Например, 9+27=36 на 9 делится. Надеюсь, помог.
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