Составьте и напишите предложения со следующими словами (формы слов можно менять ):приемник (трехламповый ),преемник (Ивана Грозного );придавать (вид ,силы ),предавать кого нибудь ; презирать труса ,призирать бедных ,сироту ; пр...
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Составьте и напишите предложения со следующими словами (формы слов можно менять ):приемник (трехламповый ),преемник (Ивана Грозного );придавать (вид ,силы ),предавать кого нибудь ; презирать труса ,призирать бедных ,сироту ; преклоняться в знак уважения,приклониться низко нагнуться ;прибытие поезда , пребывание в столице ; преследовать врага.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня на физике мы изучали свойства приёмника, и я даже узнал, что также действует радио. Преемник Ивана Грозного был моим родственником. "Не придавай значения", - сказала мне моя подруга. Предав свои принципы, ты можешь предать кого угодно. После предательства, его ненавидит вся наша охотничья свита. В книге "Горе от ума", Фамусов призрел Молчалина, словно сироту, и впустил его в свой дом как родного человека. Посыльный быстро вбежал, открыв двери ударом ноги, преклонился пред королевским троном и сказал плохую весть:"На нас француз напал!" Мама приклонилась, чтобы достать упавшую под диван ручку. Прибытие Князя должно состояться вечером. После долгого пребывания в Москве-столице, я сроднился с этим шумом, расплылся в потоке людей. Преследование зверя длилось чуть ли не до самого вечера, когда умелый охотник наконец пристрелил беднягу.
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