Помогите пожалуйста!!! 1)(у-164)+308=500 2)(801-b)-224=368 3)972-(у-504)=284 4)643-(581-b)=292 5)3128-(m+425)=1509
Математика
Помогите пожалуйста!!! 1)(у-164)+308=500 2)(801-b)-224=368 3)972-(у-504)=284 4)643-(581-b)=292 5)3128-(m+425)=1509
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) y-164+308=500 y=500-308+164 = 356 2) 801-b-224=368 b=801-224-368=209 3) 972-y+504=284 y=972+504-284=1192 4) 643-581+b=292 b=292-643+581=230 5) 3128-m-425=1509 m=3128-425-1509=1194
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