Номер 4 плииииз очень надо завтра сдавать срочно

Математика
Номер 4 плииииз очень надо завтра сдавать срочно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верхняя клеточка -32 060 Та клеточка, что чуть пониже-33644
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