Мини сочинение на тему "Как я чищу зубы"

Гость: Гость:

Рано утром когда просыпается все вокруг, мой дом и все живущие в нем, мне надо вставать и идти в школу, но перед этим надо умыться, позавтракать и конечно почистить зубы. Мне не очень нравиться чистить зубы, потому что не вкусная зубная паста, но приходится это делать. Все люди чистят зубы и это правильно. Здоровые зубы- здоровый человек