Мини сочинение на тему "Как я чищу зубы"

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Мини сочинение на тему "Как я чищу зубы"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рано утром когда просыпается все вокруг, мой дом и все живущие в нем, мне надо вставать и идти в школу, но перед этим надо умыться, позавтракать и конечно почистить зубы. Мне не очень нравиться чистить зубы, потому что не вкусная зубная паста, но приходится это делать. Все люди чистят зубы и это правильно. Здоровые зубы- здоровый человек
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