У мамы было 750 руб. сначала мама потратила 2 пятых этой суммы затем 4 девятых остатк?? сколько денег осталось у мамы
Математика
У мамы было 750 руб. сначала мама потратила 2 пятых этой суммы затем 4 девятых остатк?? сколько денег осталось у мамы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)750:5*2=300 - потратила в первый раз 2)750-300 =450- осталось после 3)450:9*4=200 - потратила во второй раз 4)300-200=100-осталось Ответ: 100 рублей осталось у мамы
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