Прочитай слоги: эх, ох, ах, ух, юх, их, ех. Запиши, как они произносятся: [эх], [ох].... Какие из этих слогов являются словами? Когда мы произносим эти слова? Запиши слова. Подчеркни буквы гласных.

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Прочитай слоги: эх, ох, ах, ух, юх, их, ех. Запиши, как они произносятся: [эх], [ох].... Какие из этих слогов являются словами? Когда мы произносим эти слова? Запиши слова. Подчеркни буквы гласных.

Автор: Гость