Прочитай слоги: эх, ох, ах, ух, юх, их, ех. Запиши, как они произносятся: [эх], [ох].... Какие из этих слогов являются словами? Когда мы произносим эти слова? Запиши слова. Подчеркни буквы гласных.
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Прочитай слоги: эх, ох, ах, ух, юх, их, ех. Запиши, как они произносятся: [эх], [ох].... Какие из этих слогов являются словами? Когда мы произносим эти слова? Запиши слова. Подчеркни буквы гласных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[ эх], [ ох ],[ах ],[ух ],[й'ух] ,[их,][й'эх.] ах,ох,эх,ух,(их)- междометия.(их)- местоимение. а,о,э,у,и. подчеркни.
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