Сравните два межгосударственныех объединения- европейский союз и снг. найдите ме??ду ними сходство и различия. перечислите государства,входящие в первый и во второй союз. объясните, что такое единое европейское гражданство и по...
Обществознание
Сравните два межгосударственныех объединения- европейский союз и снг. найдите ме??ду ними сходство и различия. перечислите государства,входящие в первый и во второй союз. объясните, что такое единое европейское гражданство и почему единого гражданства нет в снг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отметь лучшим за старание ) ЕС - единая валюта , въезжаешь без визы, единые границы. СНГ - безвизовый въезд, нет единой валюты, нет единого законодательства. Сам подумай единое гражданство в СНГ как может быть если в СНГ и Казахстан, Башкортостан и т.д. Ну а различия выбирай уже)
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