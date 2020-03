Номер 4 срочно!!!!!!!!

Гость: Гость:

1)My children ?2)Your eyes ?3)Our house ?4)Her room ?5)Their teeth ? Перевод :1)Мои дети ?2)Ваши глаза ?3)Наш дом ?4)Ее номер ?5)Зубы ?Если заменить прит . мест . :1)Are your children older tnan mine children ? Ваши дети старше, чем дети мои ?2)Are his eyes darker than yours eyes ? Его глаза темнее, чем твои глаза ?3)Their house is better than our house . Их дом лучше, чем наш дом .4)I like our room he better than hers room .Мне нравится наш номер он лучше, чем ее номер . 5) My teeth are whiter theirs teeth .Мои зубы белее их зубов. Если помогла то пожалуйста .