Номер 6 23 балла плиззззз
Математика
Номер 6 23 балла плиззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х(1200:60)=8420 х*20=8420 х=8420:20 х=421 (1980:х):30=3 1980:х=90 х=1980:90 х=22 х:15=102*20 х:15=2040 х=2040*15 х=30600
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