Запишите и решите задачу со средним арифметическим, 5 класс, лёгкую :о
Математика
Запишите и решите задачу со средним арифметическим, 5 класс, лёгкую :о
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Вовы 3 четверки и 4 пятёрки. какая будет у Вовы отметка если с. ар. =4.75 либо больше 1) (4*3 + 5*4):(3+4)=4.58
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