Номер 6. этот номер я не понимаю
Алгебра
Номер 6. этот номер я не понимаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 3 - х < 4x + 7 - 3 - 7 < 4x + x - 10 < 5 x 5x > - 10 x > - 2 x ∈ (-2; +∞) Ответ: 2) (-2; +∞).
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