Только без X и с пояснениями.
Математика
Только без X и с пояснениями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Совместная скорость движения навстречу 1620 км :18 час = 90 км/час. 2) С учетом разности скоростей (90-10)/2 = 40 км/час- скорость первого поезда - ОТВЕТ 3) 40+10 = 50 км/час - скорость второго - ОТВЕТ
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