Решите уравнение cosxcos3x=0,5
Алгебра
Решите уравнение cosxcos3x=0,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2(cos2x+cos4x)=1/2 cos2x+2cos²2x-1=0 cos2x=a 2a²+a-1=0 D=1+8=9 a1=(-1-3)/4=-1⇒cos2x=-1⇒2x=π+2πn,n∈z⇒x=π/2+πn,n∈z a2=(-1+3)/4=1/2⇒cos2x=1/2⇒2x=+-π/3+2πk,k∈z⇒x=π/6+πk,k∈z
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