болезнетворные бактерии чем питаются какую пользу приносят какой вред приносят
Окружающий мир
болезнетворные бактерии чем питаются какую пользу приносят какой вред приносят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Питаются в теле человека 2. (ПОЛЬЗА)Молочнокислые бактерии, питаясь сахаром, содержащимся в молоке, образуют молочную кислоту. Под ее действием молоко превращается в простоквашу, а сливки — в сметану. 3. (ВРЕД) Портят еду, вызывают различные болезни.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Постройте график функции y=-0.5x+2 Определите при каких значениях x функция принима??т положительные значения
Русский язык
Имя существительное имеет род, но по родам не изменяется.Однако,бывали случаи,ког??а слово уходило из одного рода в другой занавес когда то был зан...
Алгебра