болезнетворные бактерии чем питаются какую пользу приносят какой вред приносят

Гость: Гость:

1. Питаются в теле человека 2. (ПОЛЬЗА)Молочнокислые бактерии, питаясь сахаром, содержащимся в молоке, образуют молочную кислоту. Под ее действием молоко превращается в простоквашу, а сливки — в сметану. 3. (ВРЕД) Портят еду, вызывают различные болезни.