Помогите пожалуйста! Соедените. 1.Голодная воля... 2. ...прибавляет ума. 3.Ученье-свет... 4. ...а друг спорит. 5. ...дороги не спрашивает. 6.Умный с одного слова поймёт... а)Не друг поддакивает... б)...лучше сытой не во...
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Помогите пожалуйста! Соедените. 1.Голодная воля... 2. ...прибавляет ума. 3.Ученье-свет... 4. ...а друг спорит. 5. ...дороги не спрашивает. 6.Умный с одного слова поймёт... а)Не друг поддакивает... б)...лучше сытой не воли. в)Не настье... г)...а не ученье-тьма. д)...а не вежде и сто слов не помогут. е)Каждая не удача... Помогите плиииз!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-б 2-е 3-г 4-а 5-в 6-д как-то так
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