Помогите пожалуйста! Соедените. 1.Голодная воля... 2. ...прибавляет ума. 3.Ученье-свет... 4. ...а друг спорит. 5. ...дороги не спрашивает. 6.Умный с одного слова поймёт... а)Не друг поддакивает... б)...лучше сытой не во...

Русский язык

Помогите пожалуйста! Соедените. 1.Голодная воля... 2. ...прибавляет ума. 3.Ученье-свет... 4. ...а друг спорит. 5. ...дороги не спрашивает. 6.Умный с одного слова поймёт... а)Не друг поддакивает... б)...лучше сытой не воли. в)Не настье... г)...а не ученье-тьма. д)...а не вежде и сто слов не помогут. е)Каждая не удача... Помогите плиииз!!!!!!

Автор: Гость