Какие признаки помогают рыбам обитать в водной среде?

Гость: Гость:

- обтекаемая форма тела (или другая в зависимости от условий жизни) - чешуя уложена так, чтоб не препятствовать движению вперед - окраска: большинство рыб с темной спинкой (чтоб не видны были сверху) и светлым брюхом (чтоб не видны были снизу)