Какие признаки помогают рыбам обитать в водной среде?
Биология
Какие признаки помогают рыбам обитать в водной среде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- обтекаемая форма тела (или другая в зависимости от условий жизни) - чешуя уложена так, чтоб не препятствовать движению вперед - окраска: большинство рыб с темной спинкой (чтоб не видны были сверху) и светлым брюхом (чтоб не видны были снизу)
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