Номер 68. Запиши предложения, раскрывшая скобки. Реши, как будешь выбирать правильное написание приставок, предлогов. Какие другие орфограммы есть в данных словах? -от чего зависит выбор гласной в словах: отв..рил и пос..дел...
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Номер 68. Запиши предложения, раскрывшая скобки. Реши, как будешь выбирать правильное написание приставок, предлогов. Какие другие орфограммы есть в данных словах? -от чего зависит выбор гласной в словах: отв..рил и пос..дел? -составь и запиши словосочетания, в которой эти слова будут употреблены в других значениях.
Ответ(ы):
Гость:
Павлик отворил (дверь закрывали, а не варили, поэтому через О, проверочное затвор) дверь в кухню. Старушка снимала с противня горячие пирожки. Загремели взрывы, отгремели. Те, кто воевали, поседели (речь идет о цвете волос, поэтому через е, проверочное слово сЕд). Растаял почти весь снег. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод стал ещё необъятнее. Бемби беспрерывно дрожал и стал ко всему безучастен. Отварил картофель, посидел на диване.
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