Новенькую со всех сторон окружили ребята. ??????????????????Какой член предложения со вс??х сторон????????????????

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Новенькую со всех сторон окружили ребята. ??????????????????Какой член предложения со вс??х сторон????????????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обстоятельство, выражено наречием(не уверена, но должно быть так)
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