Как подросток может пользоваться своими правами? сочинение. без интернета!!!
Обществознание
Как подросток может пользоваться своими правами? сочинение. без интернета!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У подростка есть свои права и обязанности. Воспользоваться обязанностями, увы, не получится, а вот пользоваться своими правами - вполне приемлемо. Подросток имеет право на всестороннее развитие. То есть он может изучать что хочет, развиваться в том направлении, каком хочет. Согласно декларации ООН о правах ребёнка: ребёнок имеет право на получение образования, бесплатного, по крайней мере на начальных стадиях. Пользуясь этим правом, ребёнок может рассчитывать на то, что в конце школы он выйдет из неё грамотным и достаточно образованным. А если учитывать собственные предпочтения подростка, то можно ожидать, что соблюдение прав ребёнка подарит нам блестящего специалиста в деле, которое ему по душе
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