Помогите пожалуйста!Очень нужна помощь!

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Мартин Лютер-Начало Реформации Екатерина Великая-Просвещенный абсолютизм  Робеспьер-Великая Французская революция Елизавета 1- Альбрехт Валленштейн- Джордж Вашингтон- Вольтер-Война за независимость в североамериканских колоний Герцог Альба-Нидерландская революция Христофор Колумб-Открытие Америки
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