Даша прочитала 3/5 книги,ей осталось прочесть 46страниц.сколько страниц в книге
Математика
Даша прочитала 3/5 книги,ей осталось прочесть 46страниц.сколько страниц в книге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
115 страниц в книге.46:2/5=115
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