Проект моя семья в истории России .Пользуясь приведённым в учебнике образцом составь рассказ об участии своих предков в развитии российской промышленности на рубеже 19-20 веков проиллюстрируй свой рассказ фотографиями или рисун...

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Мой прапрадедушка был капитаном корабля дальнего плавания.Он и его команда совершили 2 плавания за Экватор,и 2 раза они праздновали торжественный праздник Нептуна.В нашей семье хранятся фотографии с тех событий. Моя прапрабабушка практически одна растила нескольких детей.Она была библиотекарем в селе. Я горжусь своими предками!