Известны два члена арифметической прогрессии (Yn) : y8 = 11,2 и y15= 19,6 а) Найдите 1-й член и разность прогрессии. б) Укажите число членов этой прогрессии, меньших 30.
Алгебра
Известны два члена арифметической прогрессии (Yn) : y8 = 11,2 и y15= 19,6 а) Найдите 1-й член и разность прогрессии. б) Укажите число членов этой прогрессии, меньших 30.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y15 = y8+7*d d=(19,6 - 11,2)/7 = 1,2 y1 = y8 -7d = 11,2 - 7*1,2 = 11,2 - 8,4 =2,8 ответ y1=2,8 yn=y1+(n-1)*d < 30 2,8+(n-1)*1,2 < 30 1,2n +1,6 <30 1,2 n< 28,4 n<24 y23 = 2,8+1,2*23 = 28,8<30 y24 =30 ответ n=23
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