Известны два члена арифметической прогрессии (Yn) : y8 = 11,2 и y15= 19,6 а) Найдите 1-й член и разность прогрессии. б) Укажите число членов этой прогрессии, меньших 30.

Алгебра

Известны два члена арифметической прогрессии (Yn) : y8 = 11,2 и y15= 19,6 а) Найдите 1-й член и разность прогрессии. б) Укажите число членов этой прогрессии, меньших 30.

Автор: Гость