Що нам залишили наші предки?
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Що нам залишили наші предки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю Що історію............
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