Нужен доклад на тему А.С.Пушкин и русская музыка Помогите плизз есть 30м.

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Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая 1799 года в Москве дворянской помещичьей семье(отец был майор в отставке)в день праздника Вознесения. В тот же день у императора Павла родилась внучка,в честь которой во всех церквях шли молебны и гудели колокола..Так, по случайному совпадению день рождения русского гения был ознаменован всеобщим народным ликованием.Символично и место рождения поэта город Москва-самое сердце русской жизни,России. Будущего поэта крестили 8 июня в церкви Богоявления в Елохове. Отец Пушкина Сергей Львович и мать Надежда Осиповна,урождённая Ганнибал,были дальними родственниками.Пылкие страсти,руководившие предками как по отцовской,так и по материнской линии,оказали своё влияние и на Пушкина. В семье(кроме Александра были ещё Ольга и Лев)принадлежала самой образованной части московского общества.