Нужен перевод этих текстов, буду благодарен

Гость: Гость:

Может, не совсем точно, но вот, что вышло: Я оделся за секунду, и за завтраком мы обсудили наши планы. Там были машины старого стиля, датированные 1920-1930-ми годами, и длинный ряд, состоящий из Hondas, Fords, Toyotas, BMWs, Chryslers, Lexus, Dodges и Mercedes. Субботнее утро было не очень обнадёживающим. На улице шёл дождь, и я не очень хорошо себя почувствовал, встав с кровати. Всё изменилось, когда мой отец вошёл в комнату и дал мне билет - билет на авто-шоу. Даже мать была в восторге от шоу и продолжала говорить об этом, попивая свой чай. Небо прояснилось к тому времени, когда мы заняли наши места на стойке, и, к нашему счастью, погода улучшилась. Шоу было замечательным! Эти очень храбрые люди звались каскадёрами, которые водят разные машины и мотоциклы. Они исполняли "wheelies" - трюк, когда они ведут мотоцикл на одном колесе. Они проезжали со своими машинами сквозь огонь на двух колёсах, и затем их машины перепрыгивали другие машины. Я знал, что некоторые каскадёры принимали участие в съёмках боевиков. Они исполняли такие опасные и рисковые трюки. Мы радовались за них, и мать была удивлена тому, как они решаются держать машины одной частью после всех этих трюков. Когда шоу было окончено, мы пошли в особое место, где была выставка с множеством машин. Матери понравился чёрный Rolls Royce, потому что он выглядел дорого и романтично, прямо как из одного старого фильма, но наш выбор (выбор моего отца и мой) пал на Hummer H2 с открытым верхом. Мы провели остаток дня наблюдая за машинами и восхищаясь ими. Я не знаю, пойду ли я на авто-шоу снова, но это - моя идея о реальном выходном. Я надел подходящую одежду для этого события: обтягивающие чёрные джинсы и чёрно-серебряный свитер. К сожалению, я не был способен так танцевать.