Морфемный разбор слова ОЧЕРСТВЕТЬ
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Морфемный разбор слова ОЧЕРСТВЕТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очерстветь разбери так очер корень. стветь ис суфикс ть тоже суфикс а потом нулевое окончание!
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