Как различать gradable от ungradable?
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Как различать gradable от ungradable?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу не переводить и сказать, что приставка un это что то вроде русской НЕ, например-школьный, НЕ школьный.
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