Массовая для углерода в органических соединениях составляет 83.4 %,относительная п??отность по воздуху этого вещества СхНу =2.483 (М (воздух )=29.Определить формулу вещества?

Химия

Массовая для углерода в органических соединениях составляет 83.4 %,относительная п??отность по воздуху этого вещества СхНу =2.483 (М (воздух )=29.Определить формулу вещества?

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