В каком году было написано произведение М.В. Ломоносова ”К статуе Петра Великого???? помогите пж!

Литература
В каком году было написано произведение М.В. Ломоносова ”К статуе Петра Великого???? помогите пж!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение "к статуи Петра Великого" было написано М.В. Ломоносовым в 1747 году. Как и "ОДА на день восшествия на всероссийски трон её Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны.
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