Из атомов каких химических элементов образована молекула уксусной кислоты и сколько атомов каждого элемента имеется в молекуле. Подберите еще два вещества, молекулы которых состоят из таких же атомов, но с разным их количеством

Химия

Из атомов каких химических элементов образована молекула уксусной кислоты и сколько атомов каждого элемента имеется в молекуле. Подберите еще два вещества, молекулы которых состоят из таких же атомов, но с разным их количеством

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