Из атомов каких химических элементов образована молекула уксусной кислоты и сколько атомов каждого элемента имеется в молекуле. Подберите еще два вещества, молекулы которых состоят из таких же атомов, но с разным их количеством
Химия
Из атомов каких химических элементов образована молекула уксусной кислоты и сколько атомов каждого элемента имеется в молекуле. Подберите еще два вещества, молекулы которых состоят из таких же атомов, но с разным их количеством
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СН3СОО ВОТ ЭТО ВСЕ АТОМЫ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ИНФА 100%
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